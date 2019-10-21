Сирии угрожает ИГИЛ, выпущенное на свободу курдами-террористами — Шойгу

Все заинтересованные стороны, и в первую очередь Россия, Турция и США, должны повысить уровень безопасности и стабильности на севере Сирии и предотвратить возможные нападения террористов запрещенного в России «Исламского государства»1, которые бегут из оставленных курдскими боевиками тюрем. С таким заявлением выступил на заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Члены курдских террористических группировок выполнили свою угрозу выпустить из тюрем захваченных террористов ИГИЛ1 в случае начала турецкой военной операции — на данный момент, как отметил Шойгу, известно о 12 тюрьмах для ИГИЛ, оставшихся без охраны. Известно, что среди сбежавших террористов ИГИЛ и их сторонников немало иностранцев.

«Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину», — объявил Шойгу.

Стоит отметить, что министр обороны не случайно привлек внимание китайских участников форума к Сирии — среди террористов ИГИЛ (и других джихадистских террористических организаций на севере Сирии) немало мусульман-уйгуров, которые представляют собой серьезную проблему для Китая. То же самое относится и к России, и к странам СНГ — многие известные полевые командиры и боевики ИГИЛ были радикализованы и приехали в Сирию с Северного Кавказа, из Узбекистана и Киргизии. Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ и другие российские силы безопасности накопили в сфере противодействия терроризму огромный опыт, которым готовы поделиться с другими странами.

Не в последнюю очередь этот опыт нужен американцам, отметил Шойгу, которые при начале турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии полностью сняли с себя ответственность за контртеррористические меры.

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, — наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами — все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в Сирии, — подчеркнул Сергей Шойгу. — А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли».

После того как связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана» боевики бросили все силы против турецких войск, из тюрем в северной Сирии освободилось несколько тысяч боевиков ИГИЛ и их сторонников. Ранее в Минобороны РФ оценивали приблизительную численность заключенных боевиков в 12-14 тысяч. Вернув себе оперативные возможности, террористы могут стать серьезной угрозой, получив свободу в районах, не возвращенных под контроль Сирийской арабской армии или турецких сил.

Боевики SDF, выпустившие на волю террористов ИГИЛ, стали для них и источником вооружения — медиаисточники, связанные с «халифатом», публикуют сообщения об «успешных нападениях» и захваченном оружии курдских боевиков.

Photograph of weapons, ammunition, and other equipment IS militants claimed yesterday it captured in an attack on SDF militia in Jadid Bakara, Basira, Dayr al-Zur, Syria: pic.twitter.com/04JWzEcn3h — C. Anzalone (@IbnSiqilli) October 20, 2019

«Ситуация с ИГИЛ на северо-востоке Сирии и в Ираке и без того была сложной из-за высокой активности «спящих ячеек» террористов, — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт Борис Рожин. — Сейчас освободившиеся из тюрем боевики ИГИЛ будут вливаться в тайно действующие формирования в Сирии и Ираке. Это уже наблюдается, уже происходят отдельные стычки с силами безопасности. Есть вероятность, что сколько-то из них уедет, и Шойгу в первую очередь говорил о том, что нужно справляться с последствиями уже имеющейся ситуации».

По мнению члена Совета Федерации Игоря Морозова, опасность освобожденных боевиков ИГИЛ в Сирии невозможно переоценить и оставление курдскими террористами лагерей и тюрем стало серьезнейшей угрозой для стабильности в северной Сирии.

«Они фактически беспрепятственно теперь могут мигрировать дальше — кто в Европу, кто в страны СНГ, кто в страны Ближнего Востока. Возникнет новая волна террористической опасности, потому что эта категория людей всегда будет заниматься терроризмом. Они вкусили кровь, они вкусили деньги, полученные в награду за убийство людей, и это очень серьезный потенциал террористической угрозы для всего мира. Это главная опасность», — подчеркнул Игорь Морозов.

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что задача поддержания контроля и предотвращения новых побегов заключенных боевиков следует решать до окончания операции «Источник мира».

«После ухода курдских боевиков необходимо своевременно обеспечить поддержание лагерей беженцев и охрану лагерей для сторонников ИГИЛ, для этого может быть привлечена турецкая армия и сирийская армия, которые должны взять их под контроль и ужесточить меры безопасности. Россия настаивает на том, что необходимы серьезные, комплексные подходы к обеспечению охраны и мер безопасности в этих лагерях беженцев», — указал собеседник ФАН.

Напомним, террористы ИГИЛ, находящиеся в заключении под контролем курдских боевиков, были сходу использованы США в качестве угрозы, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке к созданию зоны безопасности на севере Сирии. Те же угрозы перед началом операции озвучивали курдские террористы из созданных американцами «Демократических сил Сирии». Известно, что главари SDF при помощи США вошли в контакт с боевиками ИГИЛ, когда занимались «освобождением» нефтеносных районов в Заефратье. Значительная часть джихадистов, которые охраняли нефтяные месторождения, просто влилась в ряды SDF и продолжила свою «службу».

1 Организация запрещена на территории РФ.