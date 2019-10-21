Сирия, 21 октября. Курды-террористы атакованы турецким дроном. Военный конвой США, покидающий Сирию, забросали гнилыми фруктами. Боевики обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрытиям джихадистов в районе города Маарет-Хурма на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла линии обороны САА в Идлибе из минометов.

Курдские вооруженные группировки: потеряли четыре террориста в Ракке, в Дейр-эз-Зоре сгоняют жителей на антиправительственные митинги.

ВС Турции и союзные силы: в Ракке нейтрализовали 4 курдов-террористов с помощью беспилотника, организовали в Хасаке гуманитарный «коридор» и заняли несколько поселков.

Международная коалиция: вывела колонну из ста автомобилей из Сирии через погранпереход «Семалка» в Ирак, в Дейр-эз-Зоре намерена оставить 200 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается об антиправительственной демонстрации в городе Аль-Багуз-Фокани на востоке провинции, на которую курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) насильно сгоняют население, как передает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Ранее курды сгоняли население на демонстрации на западе провинции Алеппо, принуждая их устроить забастовку в городе Манбидж и выступить против добровольной передачи городу сирийской армии.

Глава Пентагона Марк Эспер выступил с заявлением о том, что в Сирии останется около двухсот военнослужащих США для защиты нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, о чем сообщает медиаресурс Trust Agency. По словам издания, речь может идти о войсках специального назначения, которые ранее участвовали в операции по ликвидации на востоке Сирии террористов «Исламское государство»1, а позднее оккупировали совместно с курдскими террористами нефтеносные районы, отрезав правительственные силы САР от значительных запасов топлива. В публикации указано, что американские военнослужащие помогут курдам-террористам SDF удерживать контроль над данными районами.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли удар по опорным пунктам сирийской армии в районе города Умм-Зейтун, обстреляв линии обороны из минометных установок, как сообщает Twitter-канал OGN News. По неподтвержденным данным, несколько человек получили ранения в результате прямого обстрела. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь САА в данном направлении. Сирийская армия в ответ на провокацию со стороны джихадистов нанесла артиллерийские удары по их укрытиям в районе поселка Маарет-Хурма и у города Шейх-Мустафа, как передает медиаресурс Electro Media.

Провинция Ракка

Под контроль протурецких ополченцев переходят поселки Хирбет-аль-Фарис, Калаат-аль-Фарис, Аль-Салиби и ряд ферм к западу от города Тель-Абъяд, как сообщает портал THIQA.

В районе города Айн-Исса турецкий беспилотник уничтожил четырех курдов-террористов в ответ на провокации с их стороны, о чем сообщает медиаресурс Al Arabiya.

Провинция Хасака

Военная колонна США из ста автомобилей американских военных направилась в Ирак через погранпереход «Семалка» в провинции Хасака. В городе Камышлы машины конвоя курды забрасывают камнями и гнилыми фруктами, о чем сообщает источник в сети Twitter Adam Harvey. Как сообщает портал Euphrates Post, в городе также прошла забастовка. Напомним, что 2017 года международная коалиция во главе с США осуществляла поставки снаряжения и оружия для курдских террористов «Демократических сил Сирии» и с их поддержкой оккупировала восток Сирии. Теперь, когда США эвакуируют своих военнослужащих, оставив оставив курдских террористов самостоятельно разбираться с турецкой армией, они расценивают это как предательство. Напомним, что 9 октября Турция начала на востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является создание безопасной зоны, куда смогут вернуться два миллиона сирийских беженцев.

Курдские боевики продолжают возводить укрепления в окрестностях города Аль-Маликия в северо-восточной части провинции, как передает портал THIQA. Турецкая армия, взявшая под свой контроль город Рас-аль-Айн, заявляла, что подразделения Отрядов народной самообороны (YPG) все еще скрываются в городе.

Накануне был открыт гуманитарный «коридор», через который террористы SDF могут вывести из города своих раненых. Министерство обороны Турции заявило, что вместе с гуманитарным конвоем были выведены и подразделения курдских радикалов: в город вошло 55 автомобилей, вышло 86, как передает агентство Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.