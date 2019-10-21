Путин потребовал от Усса внимания к нуждам пострадавших от прорыва дамбы

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды пострадавших от прорыва дамбы людей, сообщили в пресс-службе Кремля.

В понедельник Усс доложил Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы около поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Губернатор подчеркнул, что власти оказывают помощь семьям погибших, а также ведут поиски без вести пропавших людей — на данный момент таких пять человек.

Президент потребовал от Усса особого внимания к нуждам пострадавших от прорыва дамбы людей.

«Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — сообщили в Кремле.

Напомним, трагедия произошла ночь с 18 на 19 октября. В результате прорыва дамбы поднялась волна, высота которой составила четыре-пять метров. Селевой поток глины, камней и грязи накрыл два общежития, в которых, по предварительным данным, в этот момент находились 80 человек.

В результате ЧП погибли 15 человек, 26 пострадали. Понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.

Ранее суд Железнодорожного района Красноярска арестовал начальника участка компании «Сисим» Андрея Еганова после прорыва дамбы в Красноярском крае.