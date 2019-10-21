 В России отреагировали на слова Сенцова о братстве русских и украинцев

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму, заявил, что русские и украинские — братья, что противоречит политике официального Киева, строящейся на отрицании родства между народами России и Украины. Слова Сенцова прокомментировал лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

«Про братьев. Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины. <…> Главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой мы защищаем свою страну и свой выбор жить так, как мы хотим. Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки. <…> Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это поважнее любых споров о родственных корнях», — написал Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

Эти слова стали предметом обсуждения в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов обратил внимание телезрителей, что Сенцов даже не отрицает, что русские и украинцы — братья, хотя политика современного Киева строится именно на том, что наши страны и народы отделены друг от друга.

«А тут появляется человек, осужденный за террористическую статью, отсидевший у нас, к сожалению, неполный срок, вернувшийся к вам и рассуждающий, что, оказывается, нет, мы — братья», — удивился телеведущий неожиданному заявлению украинского режиссера, пытавшегося устроить теракт в Крыму.

На это лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот заметил, что многие, говоря о русских, заблуждаются.

«Русский — это духовная категория, а не кровная. Там, где национальность определяется по крови, это другие народы. Русским человек себя может только ощущать», — заявил Юрий Кот.

«Мы не дали Сенцову стать Каином — не дали ему убить своих братьев. Все теракты по убийству братьев и сестер наши спецслужбы предотвратили», — заметил Евгений Попов.