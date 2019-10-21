Эксперт объяснил необходимость военной операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Анкара возобновит антитеррористическую операцию на севере Сирии, если бандформирования курдов-террористов не покинут зону безопасности в течение 35 часов. С таким заявлением в понедельник, 21 октября, выступал МИД Турции. Ранее представители Анкары заявили, что, хотя некоторые курдские подразделения покинули зону безопасности, отведенную Турцией, значительная часть курдов-террористов продолжает вести боевые действия.

Возобновление антитеррористической операции Турции против курдов-террористов — неизбежность, поскольку любые переговоры с террористами приводят лишь к тому, что бандиты получают так нужную им передышку, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Руслан Осташко.

«Возобновление военной операции против курдов-террористов — шаг абсолютно логичный, ожидаемый и понятный, — отметил эксперт. — По-другому [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган просто не мог поступить. Он дал курдским террористам возможность отступать, отвести свои бандформирования и перейти к вопросам мирного урегулирования. При этом президент Турции прекрасно понимал, что его требования выполнены не будут, поэтому операция против курдов-террористов будет продолжена».

Эксперт напомнил об опыте участия России в антитеррористической операции в Сирии, когда Запад постоянно требовал, чтобы Москва вела с террористами какие-то переговоры.

«Есть российский опыт в Сирии, — напомнил собеседник ФАН. — Наши западные «партнеры» постоянно настаивали, что нам якобы нужно вести какие-то «переговоры» и о чем-то договариваться с террористами. Но любые переговоры приводили только к растягиванию времени, а террористы получали возможность передислоцироваться, пополнить снаряжение и боеприпасы, подготовиться к новым активным боевым действиям. Мы, наученные этим опытом, довольно быстро поняли, что любые переговоры с террористами бессмысленны и бесполезны».

Курды-террористы тут не исключение: любые предложения переговоров с их стороны или со стороны поддерживающих их западных стран — это попытка Запада спасти своих «протеже» от полного разгрома, подчеркнул аналитик.

«Эрдоган показал, что готов к диалогу, но курды-террористы и не думали выполнять свои обязательства, — отметил Руслан Осташко. — Поэтому президент Турции всем ясно показал, что не готов верить пустым обещания и терпеть невыполнение курдскими террористами своих обязательств. Так что операция возобновится, в этом нет никакого сомнения».

Ранее в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что силы курдов-террористов начали покидать зону безопасности на севере Сирии, однако курдские бандформирования продолжают нарушать режим прекращения огня.

Напомним, в четверг Анкара заявила о приостановке военной операции против курдов-террористов на 120 часов и о выводе курдских бандформирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Турция планирует взять под свой полный контроль. Тем не менее продолжает поступать информация о продолжении боев в этой зоне.

«Со стороны YPG (подразделений курдов-террористов. — Прим. ред.) продолжается беспокоящий огонь, — заявил Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Стамбуле. — Мы отвечаем на него. <…> Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические курдские группировки не покинут полностью эту зону, мы продолжим нашу операцию».

Операция Турции «Источник мира» против курдов-террористов на севере Сирии была объявлена 9 октября. Действия турецких военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которая тесно сотрудничает с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещено в России). В ходе операции турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль несколько городов на севере Сирии.

Урегулирование в Сирии будет одной из тем встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

1 Организация запрещена на территории РФ.