Путин и Эрдоган обсудят операцию против курдов-террористов на севере Сирии. ФАН-ТВ

22 октября в Сочи запланированы переговоры президентов России и Турции. Одна из главных тем встречи — военная операция турецких войск против курдов-террористов на севере Сирии.

В Москве накануне встречи обсудили военную ситуацию. «Источник мира» был приостановлен на 120 часов, после того, как вице-президент и госсекретарь США прибыли убедить власти Турции «заморозить» наступление.

«Примерно такая же операция уже была в 2015 году. И сейчас мы опять увидели вмешательство США, которые попросили Турцию остановить военную операцию. Если посмотреть на это в более широком контексте, то я бы сказал, что это продолжение той политики и той ситуации, которая происходит последние 15 лет. После «Холодной войны», где-то с начала 2000-х годов между США и Турцией стали нарастать очень серьезные противоречия», — рассказал Алексей Фененко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ.

Эксперты считают, что США больше не надеются на Турцию, они будут искать другого партнера в регионе. Между Вашингтоном и Анкарой сейчас нарастают противоречия в долгосрочном сотрудничестве. Также эксперты отмечают, что Штаты намеренно хотели столкнуть Турцию и Сирию.

Второй немаловажной целью США является подрыв Астанинского формата.