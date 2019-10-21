АСЕАН указала на улучшение отношений с Россией

Москва, 21 октября. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии сообщила об улучшении отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал министр по делам молодежи, образования и спорта Королевства Камбоджа Хан Чуон Нарон.

По его словам, АСЕАН и России необходимо продолжать работу по укреплению сотрудничества в различных сферах. На XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) Хан Чуон Нарон напомнил, что в 2019 году отмечается «20-летие диалогового партнерства между АСЕАН и Россией, которое с 2018 года повысилось до уровня стратегического партнерства».

«Это стратегическое партнерство основано на сотрудничестве в политике, безопасности, экономике и социально-культурной сфере. У АСЕАН и России множество причин для взаимодействия», — отметил Хан Чуон Нарон.

Он обратил внимание на то, что «Россия играет все более значимую роль в мире». Как заметил министр по делам молодежи, образования и спорта Камбоджи, АСЕАН признает смещение глобального баланса сил на восток. Это, по его словам, сопровождается подъемом Китая и «возвращением Россию на мировую арену». Об этом пишет РИА Новости.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и России нужно продолжать заниматься укреплением сотрудничества в различных сферах, включая экономику, политику, безопасность, социально-культурное направление. АСЕАН приветствует дальнейшее участие РФ в восточно-азиатском саммите, заявил Хан Чуон Нарон, отметив, что АСЕАН и РФ могут иметь большое влияние в плане поддержания мира в регионе.