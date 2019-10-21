Глава МИД КНДР заявил, что Ким Чен Ын уделяет глубокое внимание развитию отношений с РФ

Пхеньян, 21 октября. Северокорейский лидер Ким Чен Ын «уделяет глубокое внимание корейско-российским отношениям дружбы и сотрудничества», которые систематически развивались в различных сферах за прошедшие 65 лет. Об этом заявил глава дипломатического ведомства КНДР Пак Ы Чун на приеме, организованном в посольстве РФ в Пхеньяне.

Северокорейский дипломат выразил уверенность, что реализация самого крупного в КНДР инвестиционного проекта «Хасан — Раджин» послужит дальнейшей активизации связей между Москвой и Пхеньяном.

Руководитель МИД Северной Кореи обратил внимание на то, что главной задачей Пхеньяна на данном этапе является сохранение и развитие лучших традиций, заложенных в ходе многолетнего добрососедского сотрудничества между Россией и КНДР.

По словам Чуна, в 2019 году плодотворно прошел политический диалог между внешнеполитическими ведомствами РФ и Северной Кореи, а также состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию реконструкционных работ участка железной дороги, который связал российскую станцию «Хасан» с портом Раджин в КНДР.