Эксперты объяснили, зачем Украине уголь из Колумбии

Украинский олигарх Ринат Ахметов пытается встроиться в новую конфигурацию власти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Уголь из далекой Колумбии

В одесский порт «Трансинвестсервис» (ТИС) прибыло судно из Колумбии с 80 тысячами тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) ДТЭК.

По информации пресс-службы «ДТЭК Энерго», на данный момент судно Lowlands Light разгружают в порту. После этого уголь будет отправлен на склады ТЭС компании. Это уже пятое судно с углем из Колумбии.

ДТЭК была создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, которые составляют вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, а также производству и реализации электроэнергии.

Напомним, украинское правительство расширило перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации. В перечень были внесены бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, банки для консервирования, а также стеклянные емкости разного объема для пищевых продуктов и напитков.

«Ахметов под лупой»

Как отметил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, уголь из Колумбии вынуждена везти компания Ахметова ДТЭК, ранее покупавшая донецкий уголь через третьи руки.

«Сейчас Ахметов не в фаворе, каждый его шаг под лупой, поэтому он должен выдумывать новые схемы поставок. Зато Игорю Коломойскому (украинский олигарх и предприниматель. — Прим. ФАН) теперь можно и электроэнергию напрямую из России покупать», — пояснил Владимир Корнилов.

По словам политолога Максима Жарова, в поставках колумбийского угля на Украину нет ничего удивительного. Раньше главным угледобывающим регионом, обеспечивающим все потребности страны, был Донбасс.

«После начала гражданской войны Украина заблокировала поставки угля из Донбасса, в результате чего даже имеющий донецкие корни олигарх Ринат Ахметов вынужден ввозить уголь для своего холдинга из Колумбии. Добыча и продажа донецкого угля продолжается, но уже нелегально. Поэтому какая-то часть потребностей Украины в угле по-прежнему покрывается за счет Донбасса», — пояснил Максим Жаров.

Политолог заметил, что при президенте Украины Владимире Зеленском Ринат Ахметов, как и при Петре Порошенко, пытается встроиться в новую конфигурацию власти, поэтому ни о каком противостоянии Киеву с его стороны говорить не приходится. «Нормальная» в украинском понимании конкурентная борьба между олигархическими кланами возобновится либо только после полной перезагрузки ныне действующей власти, либо после очередного Майдана, где верх вновь одержат представители восточных регионов страны.

Ранее российский сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства». При этом сама ситуация с американским углем в Одессе напомнила ему плохой анекдот.