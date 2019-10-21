Вильнюс, 21 октября. Тяжелая военная техника США прибыла в Литву. Как сообщил представитель литовской армии по связям с общественностью капитан Гинтаутас Цюнис, в страну доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley.

Речь идет о военной технике для американского батальона, который будет дислоцироваться в Литве на протяжении шести месяцев. По словам Цюниса, танки и боевые машины пехоты были доставлены с территории Польши.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал прибытие восьми Abrams и 21 Bradley вестью для стран НАТО и «месседжем для России».

«Это прежде всего весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами. Это также месседж и для России — о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания», — сказал литовский чиновник, передает BNS.

Как передает RT, ожидается, что военная техника США будет задействована в учениях на территории Литвы. Около 500 американских военнослужащих пробудут на территории страны до весны 2020 года.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что США и НАТО превращают Восточную Европу в настоящий военный полигон. Он отметил, что в то время как правительства стран Прибалтики и Польши повышают свою значимость в глазах других государств Европы за счет размещения на своей территории американских войск, подразделения армии США и НАТО проводят полноценную подготовку к развертыванию и оптимизируют логистику.