Москва, 21 октября. Около половины россиян с оптимизмом оценивают роботизацию, искусственный интеллект и дронов-курьеров. Об этом говорят данные исследований Российской венчурной компании и Института национальных проектов.

Россияне рассказали, как относятся к роботам. Как уточнили специалисты, общий уровень технологического оптимизма в России, отражающий веру граждан в научный прогресс, оказался достаточно высоким. 46% россиян согласны с тем, что при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы.

При этом больше всего доверия вызывают проекты, связанные с доставкой товаров дронами. Выяснилось, что 54% респондентов в России заявили о своей готовности к такому сервису.

Как пишет РИА Новости, стать пассажирами беспилотного автомобиля согласны только 35% участников исследования. Также 37% респондентов рассказали, что спокойно восприняли бы необходимость вживления чипа для восстановления слуха. В исследовании приняли участие восемь тысяч человек из 10 регионов России.

Ранее эксперт ВНИИ труда, кандидат экономических наук Ирина Перова рассказала, когда роботы начнут выполнять половину работы за людей. По ее словам, в настоящий момент 71% рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, 29% работы выполняют роботы. Однако в будущем развитие искусственного интеллекта значительно изменит эти показатели, а также позволит создать 58 млн новых рабочих мест, считает Перова.

Так, к 2025 году трудозатраты людей снизятся до 48%, а работа машин достигнет показателей в 52%, отметила эксперт.

Ранее российские инженеры создали человекообразного робота по имени FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Отметим, что в феврале в России завершились испытания робота «Алеши», который предназначен для перебора радиоактивных отходов на предприятиях «Росатома». Антропоморфный робот будет опускаться в хранилище. Он сможет разбирать предметы по контейнерам. Андроид будет управляться движениями оператора.