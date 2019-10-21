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Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса

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Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Москва, 21 октября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное пребывание в эфире в течение одной недели. Об этом говорится на официальном сайте ежегодного справочника.

Как следует из размещенной на сайте информации, с 18 по 24 марта этого года кадры с участием журналиста транслировали по телевидению на протяжении 25 часов 53 минут и 57 секунд.

Для этого он пять дней подряд находился в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в рамках своих передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?».

«Каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее — этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК», — передает слова телеведущего «Газета.ru».

По его словам, записи перевели и отослали представителям Книги рекордов Гиннесса. Примечательно, что российский журналист более чем на четыре часа побил предыдущий рекорд, установленный японцем Монта Мино.

Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса

Соловьев — российский журналист, радио- и телеведущий, писатель, а также кандидат экономических наук. Активно занимается спортом: увлекается футболом, теннисом, видами боевых искусств, имеет черный пояс по каратэ.

В 2015 году Соловьев взял большое интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, которое использовалось в документальном фильме «Президент». В сентябре прошлого года стал ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр» вошла акция, в рамках которой сводный хор из более чем 20 тысяч человек исполнил гимн России на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

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Источник: Официальный сайт Книги рекордов Гиннесса
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