Медведев заявил, что санкции не ослабили интерес иностранных инвесторов к России

Москва, 21 октября. Иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ (КСИИ).

«Ослабления интереса к России в целом не произошло, напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти», — подчеркнул глава кабинета министров.

Медведев отметил, что за последние пять лет, которые, по словам премьер-министра, стали достаточно непростым периодом, объем иностранных инвестиций вырос примерно на 50%.

«Почувствуйте разницу и зависимость между различными формами давления и инвестированием», — цитирует председателя российского правительства «Парламентская газета».

Кроме того, Медведев напомнил, что 25 лет назад, когда и был создан КСИИ, иностранные инвестиции в Россию стартовали с 700 миллионов долларов. Сейчас, по словам премьер-министра, суммарные капиталовложения компаний, входящих в состав КСИИ, составляют около 180 миллиардов долларов. Глава кабинет министров отметил, что это является «вполне достойной суммой».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно антироссийские санкции, а также ответные меры Москвы, будут отменены, пишет «Газета.ру». Также премьер-министр подчеркнул, что санкции и контрсанкции — «это не очень хорошо».