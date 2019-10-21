Суд отказался отложить экстрадицию основателя WikiLeaks

Лондон, 21 октября. Вестминстерский магистратский суд Лондона не поддержал прошение адвокатов основателя некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить рассмотрение дела о его экстрадиции в США.

Защита Ассанжа настаивала на переносе даты рассмотрения дела на три месяца, однако суд постановил, что оно будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года.

На заседании суда присутствовал Джулиан Ассанж. Правоохранители доставили его в зал суда из тюрьмы Белмарш. Примечательно, что последние несколько слушаний основатель WikiLeaks пропустил, пишет агентство Reuters.

Ассанж за время своего заключения сильно изменился: сбрил бороду, а также скинул вес. По заверениям адвокатов, австралиец в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем, а также находится в депрессии. Ранее сообщалось, что Ассанж сталкивается в тюрьме с тяжелыми психологическими и физическими страданиями.

По мнению российского политолога Владимира Брутера, появление «расстрельной статьи» в деле Ассанжа связано с попыткой США физически ликвидировать основателя WikiLeaks. В 2010 году Ассанжа обвинили якобы в изнасиловании женщины, однако он отрицал все обвинения. По мнению австралийца, правоохранительные органы надавили на представительниц прекрасного пола, чтобы они написали заявление на него.

Около ста сторонников Ассанжа пришли поддержать его перед зданием суда. Они призвали власти Великобритании не выдавать австралийца Вашингтону.

По законам США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. Предположительно, гонения Ассанжа со стороны Вашингтона вызваны его разоблачением незаконных действий США во время военных операций в Ираке и Афганистане.

Полиция Великобритании задержала Джулиана Ассанджа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Отметим, что власти Эквадора отказали австралийцу в дальнейшем предоставлении убежища. Основатель WikiLeaks прожил в здании дипмиссии почти семь лет.