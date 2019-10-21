Курды-террористы 36 раз нарушили режим прекращения огня на севере Сирии

Анкара, 21 октября. Курдские террористы 36 раз нарушали режим прекращения огня, введенный на севере Сирии 17 октября. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

«К настоящему времени из региона выехали 125 автомобилей боевиков YPG. Несмотря на договоренности с США, террористы совершили 36 нарушений, начиная с 22.00 (совпадает с московским. — Прим. ФАН) 17 октября», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, договоренность о приостановке активной фазы операции «Источник мира» была заключена между Анкарой и Вашингтоном. Режим прекращения огня продлится в течение 120 часов. В течение этого времени вооруженные формирования курдов-террористов должны покинуть территорию 30-километровой зоны безопасности, которую Анкара хочет создать на сирийско-турецкой границе. Контролировать данную зону Анкара намерена самостоятельно.

При этом, по данным СМИ американский лидер Дональд Трамп якобы собирается оставить на востоке Сирии небольшой воинский контингент, хотя ранее Штаты заявляли об отводе своих сил из страны. Отдельно стоит отметить, что в САР американцы действуют незаконно, и на это неоднократно указывали официальные власти арабской страны.

О начале операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Ее целью является нейтрализация курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

В Сирии курдские боевики сотрудничают с игиловцами, но при этом заявляют, что якобы борются с ними. Кроме того, курды оккупировали восточный берег Евфрата и притесняют там местное население — суннитов.

13 октября турецкая армия взяла под контроль город Телль-Абъяд, а накануне — стратегический город Рас-аль-Айн. Кроме того, от курдских террористов был освобожден и город Манбидж. 15 октября представитель Пентагона заявил, что США передут контроль над ним российским силам. Теперь защиту мирных жителей от курдских террористов осуществляет военная полиция РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.