Китай впервые в истории обставил США по числу богачей

Пекин, 21 октября. Число богатых китайцев впервые в истории превысило количество богатых американцев, свидетельствуют результаты исследования швейцарского банка Credit Suisse.

Как подсчитали в Credit Suisse, суммарное состояние богатейших людей на Земле составляет 158,3 триллиона долларов — это 44% от всего мирового богатства.

Во второй половине этого года состоянием в размере более миллиона долларов владели 46,8 миллиона человек. В Китае эксперты насчитали около 4,4 миллиона человек, у которых состояние превышает миллион долларов. В США этот показатель приближается к 18,6 миллиона человек.

Однако КНР впервые обогнала США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. Как пишет Reuters, число богачей в Китайской Народной Республике составляет свыше 100 миллионов человек, а в Соединенных Штатах Америки — 99 миллионов.

«Несмотря на торговую напряженность между США и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в создании материальных ценностей, внеся 3,8 триллиона долларов и 1,9 триллиона долларов соответственно», — констатировал глава по экономике и исследованиям в мире Credit Suisse Наннет Хечлер-Файдхербе.

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