Ефремов оценил выбор россиянами лучшего возможного президента среди киногероев

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провели опрос населения с целью определить лучшего кандидата в президенты России среди киногероев. Им оказался Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны» (20% опрошенных были бы готовы проголосовать за него). Второе место за профессором Преображенским из «Собачьего сердца» — 12%. Третье место с результатом в 11% делят народный бандит — Робин Гуд Данила Багров из дилогии «Брат» и следователь Мария Швецова из сериала «Тайны следствия». Четвертое место заняла Екатерина Тихомирова из советского шедевра «Москва слезам не верит» (9%). Федеральное агентство новостей решило узнать, что думают об этом опросе звезды российского кино.

«Ну нравится людям Штирлиц, что тут поделать. Профессор Преображенский нравится меньше, ну хоть на втором месте, тоже неплохо», — оценил популярность героя своего фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко.

«Что, ВЦИОМ занимается опросом, кто из киногероев стал бы президентом? Вы это серьезно?» — удивился Виктор Сухоруков, исполнивший одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат-2».

«Известно, почему Штирлиц сохранил свою актуальность спустя целых 20 лет, — достаточно лишь посмотреть, кто в течение этого времени возглавляет нашу страну», — отметил актер Михаил Ефремов.

И действительно, секрет долгожительства Штирлица в умах россиян в качестве идеального кандидата в президенты объяснялся уже не раз — с этим персонажем часто сравнивают президента России Владимира Путина, который является политиком номер один для большинства наших граждан уже многие годы.

А вот появление в топе такого непохожего на шпиона-патриота персонажа, как профессор Преображенский, постарался объяснить политолог, психолог и публицист Станислав Бышок.

«Это совершенно иной кинотипаж. Если Штирлиц находится в кругу врагов-фашистов, совершает необходимые для спасения Отечества вещи, то профессор Преображенский живет у себя на родине, занимаясь внутренними проблемами и спасая жизни людей, обратившихся к нему за помощью. Это безусловный гражданин своей страны, он русский, но имеет вполне себе европейский образ мышления. Доктор Борменталь — немец, и он ему не противник (как немцы для Штирлица), а помощник», — поделился мыслями политолог.

Развивая тему, он добавил, что миролюбивый образ профессора за последние годы стал близок россиянам, поскольку сменился вектор мышления самого общества. Люди хотят не конфликта и конфронтации с кем бы то ни было, а решения своих собственных проблем.

«Профессор Преображенский в этом плане пример очень показательный. Он просто пытается жить своей жизнью, работать так, как привык, и чтобы никакие Швондеры не вламывались к нему в дом и не учили жизни», — сказал Станислав Бышок.

Показательно также появление в этом списке женских киногероев (Мария Швецова и Екатерина Тихомирова). По словам аналитика, это свидетельствует о хорошей представленности женщин во власти и о движении в сторону западных феминистических трендов. Женщина теперь не просто домохозяйка/воспитательница/жена — это личность, которая способна управлять государством.

Что же касается перманентной популярности Данилы Багрова, то этот образ «народного мстителя» во многом схож с образом Штирлица.

«Это его менее цивилизованная и не связанная с государством форма, — дал свой анализ собеседник ФАН. — Герой-шпион служит своему Отечеству, а брат отстаивает справедливость в той форме, в какой он ее сам представляет. Он не рассчитывает на государство и действует самостоятельно».

Сам политолог проголосовал бы на выборах за профессора Преображенского. Однако среди политиков, по его мнению, сколько-нибудь похожих на него лиц сейчас нет.

Напомним, ВЦИОМ уже проводил подобный опрос в 1999 году. Тогда тройка лидеров выглядела так: Петр I на первом месте (19%), Глеб Жеглов и маршал Жуков на втором (оба — 13%), Штирлиц на третьем (10%).