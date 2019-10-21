Министры России и Белоруссии встретятся на международном форуме в Сколково

Москва, 21 октября. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетит с рабочим визитом столицу России, где встретится с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Визит состоится 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.

«Планируется участие премьер-министра в международном форуме в Сколково. Также запланирована встреча с Дмитрием Медведевым», — уточняют представители пресс-службы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции двух государств. Румас встретился с Медведевым, премьеры приняли решение согласовать все интеграционные карты к ноябрю текущего года.

Предварительно, дорожных карт по различным направлениям ожидается около 30. Полную программу интеграции президенты двух стран обсудят в конце 2019 года.

Ранее России и Белоруссия устранили все разногласия между собой по вопросу Союзного государства. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что укрепление экономических связей пойдет на пользу государствам, а также выразил сожаление позиций Украины, указав на экономическую деградацию Киева.