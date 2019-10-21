Росприроднадзор проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае

Москва, 21 октября. Росприроднадзор проверит выполнение лицензионных требований российскими золотодобывающими компаниями после гибели 15 человек из-за прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росприроднадзоре отметили, что намерены проверить работу российских золотодобывающих компаний, а также все гидротехнические сооружения в России.

«Мы подготовили обращение к правительству РФ с просьбой инициировать проверку Роприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября на реке Сейба близ поселка Щетинкино в Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически полностью смыли два общежития временного типа. В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.