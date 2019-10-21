Жена Виторгана-старшего не справляется с подрастающей дочерью

Москва, 21 октября. Супруга 79-летнего российского актера Эммануила Виторгана Ирина обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Пост с вопросом, как уложить ребенка спать, она разместила в профиле мужа в социальной сети Instagram.

Жена народного артиста столкнулась с проблемой в воспитании своих детей — она не справляется со своей подрастающей дочкой. По словам Ирины, ее старшая дочь Этель не хочет ложиться спать. Виторган ранее никогда не обращалась за советом к подписчикам в соцсетях, но, судя по всему, в этот раз ситуация заставила ее изрядно поволноваться.

«Уже час пытаюсь уложить, не спит и все… Посоветуйте, мамочки, что делать?» — написала Ирина.

Подписчики моментально откликнулись на клич о помощи и стали делиться советами. Так, пользователь под ником liyakats_ предложил убаюкать ребенка песней.

«У меня двое детей, дочка чуть младше Вашей Этель, и это что-то с чем-то. Проблемы со сном начались примерно месяц назад. Наверное, возраст такой, хотя со старшим я такой проблемы не помню. Вчера уснула у меня на плече в час ночи, когда весь колыбельный репертуар был спет», — поделилась ann_razu.

«Монотонно,но с любовью похлопывать по плечику!» — предложил необычный вариант nikolovalubov.

«Теплого молока перед сном или какао, если нет аллергии, и музыку, можно Моцарта или сказку», — посоветовала olgashamsutova.

«Это колики, погладьте животик», — предположила подписчица marta_6391.

Ранее известный скандальный блогер Лена Миро раскритиковала 79-летнего актера Эммануила Виторгана за его решение завести суррогатную дочь. Напомним, он в свои 79 лет стал отцом в четвертый раз. Суррогатную дочь актер назвал Кларой. По словам Миро, после 40 лет у мужчин происходят необратимые изменения в генетическом материале, а это чревато серьезными последствиями для потомства.