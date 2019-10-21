Ляшко отреагировал на скандальный номер «Квартала 95» о пожаре в доме экс-главы Нацбанка

Киев, 21 октября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко отреагировал на скандальный номер студии «Квартал 95» о пожаре в доме экс-главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой.

В музыкальном номере принял участие Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки. Вместе с актером «Квартала 95» Евгением Кошевым певцы исполнили песню, названную юмористами «Горела хата».

«Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала (…) Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича (очевидно, речь об Игоре Коломойском. — прим ФАН)», — говорится в тексте песни.

Комментируя номер «Квартала 95», Ляшко задался вопросом, разве студия «впервые пробивает дно».

«Но настоящее дно — это не «Квартал», а те, кто привел этих деградированных шутов к власти, превратив воюющую страну в шапито на грани распада», — заявил он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщают украинские СМИ, сама Гонтарева назвала позором выступление артистов и подчеркнула, что «над ее горем посмеялись».

Напомним, бывшая глава Национального банка Украины ранее заявила, что не вернется в страну, поскольку у нее там «уже ничего нет». Дело в том, что в середине сентября неизвестные подожгли ее дом под Киевом, бросив емкость с зажигательной жидкостью. В Национальном банке заявили о недопустимости целенаправленных, системных атак «на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины». Нацбанк назвал атаки на Гонтареву террором.

Глава МВД Украины Арсен Аваков уверен, что поджог дома Гонтаревой является «криминальным давлением». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали поджог «грубым преступлением», раскрытие которого должно стать приоритетом для органов правопорядка. Полиция завела уголовное дело.

Кроме того, в квартиру Гонтаревой в столице Украины врывались вооруженные люди в масках. Позже в Государственном бюро расследований (Госбюро) сообщили, что проводили обыск в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления регулятора в 2016 году.

Затем в конце августа Гонтареву сбила машина в Лондоне. По ее словам, дорожное происшествие случилось на пешеходном переходе.

Гонтарева впоследствии заявила, что «ей угрожает» украинский олигарх Коломойский. Сам бизнесмен объявил, что она «рассказывает сказки» и намекнул, что поджог дома экс-руководителя НБУ «может быть выгоден ей самой».

Отметим, что шестой президент Украины Зеленский является основателем и бывшим художественным руководителем студии «Квартал 95», основанной в 2003 году на базе команды КВН. По оценкам экспертов, программа студии «Вечерний квартал» была одним из самых рейтинговых шоу украинского телеканала «Интер». Ранее стало известно, что Зеленский может вернуться в студию после окончания президентского срока.