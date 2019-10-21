Россияне перестали верить в «болезнь Заворотнюк»

Москва, 21 октября. Россияне устали от многочисленных слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией.

Состояние Заворотнюк обсуждают с лета этого года. Слухи о ее болезни появились, когда актриса перестала появляться на публике. Потом СМИ сообщили жуткую новость: якобы звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с четвертой стадией рака мозга.

Однако родные актрисы отказались выступать с официальными заявлениями. Это стало причиной публикации в СМИ огромного количества слухов о состоянии звезды. Источниками журналистов становились некие источники в медицинских кругах, бывшие коллеги актрисы и дальние друзья.

Семья прервала молчание только в октябре этого года. Родственники Заворотнюк создали в Instagram страницу, на которой стали опровергать многочисленные информационные вбросы.

«Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц, — обратились они к переживающим поклонникам артистки. — Все это выдумки!»

Однако россияне и сами устали от огромного количества фейков. Шумиха вокруг пустого места (отсутствия какой-либо достоверной информации) навела их на мысль о том, что Заворотнюк на самом деле здорова, а все происходящее является грандиозной пиар-акцией.

«Родные «Завралатнюк» забыли дописать – она вообще не болеет», — возмущаются пользователи Сети.

«Писаки, хватит врать! Надоели с этими сказками, рассказами, — приводит текст одного из комментариев «Дни.ру». — Человек жив, здоров, решил просто бабла срубить на дешевом пиаре, долгов много, детей много, надо всем помочь. Няня всех переживет».

Ранее о том, что болезнь звезды сериала «Моя прекрасная няня» является пиар-акцией, задумалась и скандальный блогер Лена Миро.