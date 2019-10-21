Стала известна причина разрыва сына Наташи Королевой с экс-участницей «Дома-2»

Москва, 21 октября. Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко бросил бывшую участницу телешоу «Дом-2» 24-летнюю Марию Слугину по причине неверности девушки.

Пара повстречалась полгода, однако «темное прошлое» Слугиной разрушило отношения. Об этом в интервью «СтарХит» сообщила подруга девушки.

По словам собеседницы издания, бывшая участница «Дом-2» практиковала секс с мужчинами, которые выступали ее спонсорами — покупали девушке машины, абонементы в спортивные залы, путевки и так далее.

Влюбленный в Слугину Глушко-младший в течение долгого времени закрывал глаза на интимные заработки девушки, так как испытывал к ней сильные чувства. Знакомые парня неоднократно говорили ему, что видели его возлюбленную в компании других мужчин, но Архип лишь отмахивался от друзей.

Лишь только уличив Слугину во вранье лично молодой человек принял решение расстаться, пишет «Пятый канал». В настоящее время сердце сына звездной пары свободно — он вновь зарегистрировался на сайтах знакомств, где разыскивает более опытную и старшую партнершу.

Архип и Мария познакомились на вечеринке общих друзей. Через некоторое время дружеские отношения переросли в романтические. Ранее Наташа Королева рассказала, что она с супругом уже готовы примерить на себя роль бабушки и дедушки.