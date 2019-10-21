Эрдоган исключил возможность переговоров с курдами-террористами в Сирии

Стамбул, 21 октября. Турецкие власти не собираются вести переговоры с курдами-террористами. Об этом заявил журналистам в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

«Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией. И не будем сидеть», — указал турецкий лидер.

Эрдоган также обвинил западные государства, осудившие военную операцию «Источник мира», в солидарности с преступниками.

Напомним, в конце прошлой недели Эрдоган и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов на 120 часов. За указанный промежуток времени курды-боевики должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Если курдские террористы не выполнят условия договоренности, Анкара возобновит военную операцию в Сирии до полной зачистки территории.

Военная операция Турции под названием «Источник мира» против курдов-террористов началась 9 октября. Анкара планирует создать на севере САР так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее границ.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 заняли земли в восточной части САР и стали оказывать давление на мирное население.

Ранее Эрдоган заверил, что Турция продолжит операцию против курдских боевиков в САР, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.