РФ не планирует проводить встречу Турции и САР на фоне операции против курдов-террористов

Москва, 21 октября. Россия не планирует проводить встречу Турции и Сирии на фоне операции Анкары против курдских террористов на севере САР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой сообщил, что Москва пока не планирует организацию контактов между Сирией и Турцией в Сочи по ситуации в Заевфратье.

«Насчет планируемых контактов между сирийскими и турецкими представителями в Сочи комментарии представителя администрации президента уже были сделаны. Мы таких контактов не планируем», — цитирует слова Лаврова ТАСС.

По словам Лаврова, Москва готова способствовать диалогу между Турцией и Сирией, однако он должен основываться на Аданском соглашении.

«Конечно же, необходим диалог между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, где тоже мы готовы играть вспомогательную роль, поощрять такие прямые контакты», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Лавров добавил, что Москва поддержит внесение возможных корректировок в Аданское соглашение, если Дамаск и Анкара сочтут их необходимыми и приемлемыми. Он отметил, что существующая международно-правовая база была подтверждена обеими сторонами совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий.

Напомним, в сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение. В соответствии с документом, Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Рабочая партия Курдистана признана в Турции террористической, а действующие в Сирии курдские вооруженные формирования SDF Анкара считает связанными с РПК.

9 октября 2019 года Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии — в приграничной зоне. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF).

Во время боевых действий в Сирии курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.