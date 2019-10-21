Зачем террористов ПНС Ливии призывают выпускать боевиков из тюрем Триполи

Главу так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа призвали выпустить террористов из тюрем для укрепления бандформирований ПНС в вооруженных столкновениях с силами Ливийской национальной армии.

«Освободить находящихся в тюрьмах (боевиков «Совета шуры революционеров Бенгази»), и, клянусь Всемогущим Аллахом, в течение недели они будут в Джуфре…», — обратился к Сарраджу бывший член Национального конгресса Ливии Махмуд Абдул Азиз аль-Варфали в эфире телеканала «Ат-Танасух».

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед и публицист Андрей Онтиков. Он выразил надежду, что Файез Саррадж в конечном итоге не прислушается к подобным призывам, однако акцентировал внимание на том, что Саррадж – фигура номинальная.

«Терроризм есть терроризм, и, что бы ни происходило, нельзя отказываться от банального принципа: в любых противостояниях, будто то политические или военные, терроризм неприемлем в принципе. Но учитывая то, что в Триполи сидят достаточно радикальные силы, связанные с «Братьями мусульманами» (запрещены в РФ) и «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), хочу напомнить об одном из старейших функционеров тех властей – Абделе Хакиме Белхадже. Этот товарищ, в свое время, возглавил наступление на Триполи еще при Кадаффи», — рассказывает Андрей Онтиков.

После падения ливийской столицы Белхадж стал так называемым губернатором Триполи, а сейчас позиционирует себя как бизнесмен. У него действительно есть внушительное количество активов, в том числе, в одной из авиакомпаний.

«Интересно другое: после падения Триполи и с началом активной фазы сирийского кризиса Белхадж очень быстро оказался в Турции и переходил сирийскую границу как участник боевых действий в Сирии», – утверждает Онтиков.

По словам эксперта, сейчас Абдель Хаким Белхадж чувствует себя достаточно вольготно, участвуя в различных политических шоу и ведя предпринимательскую деятельность. Тем не менее, это не отменяет того факта, что прежде всего он является боевиком и одним из лидеров «Аль-Каиды».

«Я хочу подчеркнуть, что при этом он находится на свободе! И когда мы слышим подобные призывы выпустить террористов, и видим, что они обращены к людям, которые плотно связаны с такими организациями, как «Братья мусульмане» и «Аль-Каида», имеют место опасения, что эти призывы будут услышаны. Это очень опасно. Саррадж, возможно, и подпишет условную бумажку как номинальная фигура, но решение будет приниматься совершенно другими людьми», – выражает свои опасения востоковед и публицист Андрей Онтиков.

В Ливии на данный момент и без учета театра военных действий складывается не самая благоприятная атмосфера, учитывая оборот наркотиков, невольничьи рынки, рабство и торговлю оружием через Facebook. По мнению Онтикова, освобождение террористов из тюрем не сделает ситуацию в стране более стабильной.

Тем не менее, мотивом для этого может послужить достаточно низкий рейтинг Файеза Сарраджа среди населения, в том числе, поддержку мирных граждан на территориях, контролируемых так называемым Правительством национального согласия. Более того, вся преступная псевдолегитимная власть в Триполи распалась бы, если бы не мощная финансовая поддержка террористов извне.

«Давайте будем откровенны: теоретически все это рухнуло бы даже с учетом помощи освобожденных террористов, но они играют второстепенную роль. Если противопоставить силовой блок Хафтара против бандформирований Триполи, очевидным будет вывод, что Хафтар разбил бы террористические группировки ПНС. Но власти Триполи имеют широчайшую поддержку со стороны Великобритании, США, Турции и ряда других стран, которые заняты поставкой оружия в обход Резолюции Совета безопасности ООН 1970г., согласно которой наложено эмбарго на поставку оружия в Ливию», - отмечает эксперт.

Резолюция не была отменена, однако это не мешает заморским друзьям террористов поставлять оружие в обход мировых соглашений и позволять ПНС удерживаться на плаву. При этом Онтиков не спешит отметать того фактора, что освобождение террористов из тюрем на свободу станет дополнительной силой в текущем противостоянии, и это уже спровоцирует мощнейшую эскалацию действующего вооруженного конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.