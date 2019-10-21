Начальник участка компании «Сисим» арестован после прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 21 октября. Начальник участка компании «Сисим» Андрей Еганов арестован после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в суде Железнодорожного района Красноярска.

На предприятии компании «Сисим» 19 октября прорвало каскад дамб. В результате ЧП, по последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26.

В суде адвокат Еганова просил избрать в качестве меры пресечения для его подзащитного домашний арест, а обвинение — заключение под стражу. Суд встал на сторону обвинения: начальник участка будет находиться в СИЗО №1 Красноярска.

«Избрать в отношении Еганова Андрея меру заключения о содержании под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря», — огласила решение судья Марина Попцова.

Напомним, трагедия произошла ночью с 18 на 19 октября. В результате прорыва дамбы четырехметровая волна накрыла два общежития, в которых, по некоторым данным, в тот момент находились около 80 человек. Судьба пяти человек по-прежнему не установлена.

В первые сутки после произошедшего супруга Еганова узнала автомобиль мужа на одной из фотографий с места чрезвычайной ситуации, которые публиковало МЧС. Машина наполовину затонула в смеси воды и глины. Женщина попыталась дозвониться до мужа, однако попытки не увенчались успехом.