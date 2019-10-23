Сирийская армия укрепляет свои силы на приграничной с Турцией территории

Дамаск, 23 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) прибыли на границу Сирии и Турции в район Айн-эль-Араб (Кобани), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская армия подняла национальный флаг у пограничных ворот города, группа людей в форме сирийских военных также были замечена на улицах города Айн-эль-Араб. В ближайшее время подразделения САА будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком. Стоит отметить, что сирийские войска займут эти приграничные районы впервые за последние восемь лет.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В данный момент сирийская правительственная армия дислоцируется на окраине города с северной стороны пограничной стены, построенной Турцией. Большинство местных жителей с радостью встретили входящие в город войска: они вышли на центральные площади, чтобы поприветствовать бойцов, принесли с собой сирийские государственные флаги и начали скандировать национальные лозунги.

В начале октября президент турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против террористических организаций в северных районах САР, в том числе против курдских радикалов, состоящих в так называемых «Демократических силах Сирии». Цель операции — очистить район от незаконных вооруженных группировок и создать зону безопасности на границе между Сирией и Турцией. Ожидается, что турецкие военные возьмут под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Ранее сообщалось, что сирийская армия продолжает дислоцировать свои подразделения в северо-восточной части провинции Алеппо. В частности, САА удалось разместить позиции на одной из гор района Каракозак, соединяющей города Манбидж и Кобани.