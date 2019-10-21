Лавров рассказал, когда завершится строительство второй ветки «Турецкого потока»

Москва, 21 октября. Работы по возведению второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут окончены в срок — к 2020 году. Об этом заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

«Как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии и посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», — отметил российский министр.

Лавров указал на то, что болгарская сторона заверила, что работы, как и ожидается, «будут завершены в срок к 2020 году».

Напомним, проект «Турецкий поток» предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к греческой границе. Первая нитка будет предусмотрена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков российская компания «Газпром» рассматривает такие страны, как Болгарию, Венгрию, Грецию, Италию, а также Сербию.