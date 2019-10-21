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Россия

Минобороны РФ отчиталось о задачах, выполненных на учениях «Гром-2019»

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Минобороны РФ отчиталось о задачах, выполненных на учениях «Гром-2019»

Москва, 21 октября. Все предусмотренные на учениях «Гром-2019» задачи выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны РФ. 

В военном ведомстве обратили внимание, что целью учений была проверка системы боевого управления ВС РФ. 

«Ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики», — подчеркнули в пресс-службе МО. 

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что в задачи военных не входил пуск максимального количества ракет.

Так, к примеру, одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе. Причиной стало получение информации о техническом состоянии. Однако отмена ее пуска никак не повлияла на результат учений.

Кроме того, как подчеркнули в министерстве,  окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления ВС РФ. При принятии этого решения учитываются особенности условной оперативной обстановки, а также конкретные учебно-боевые задачи.

Ранее о том, что одна из ракет подлодки «Рязань» не была задействована в учениях, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои анонимные источники. Один из собеседников издания заявил, что это произошло из-за того, что во время учений у субмарины якобы отказали некоторые системы.

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