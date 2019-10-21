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Лукашенко впервые за долгое время посетит ЕС

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Лукашенко впервые за долгое время посетит ЕС

Минск, 21 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за долгое время посетит Евросоюз — 21 ноября он совершит визит в Австрию. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

По словам Макея, ожидается, что в рамках визита Лукашенко встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

«Этот визит запланирован на 12 ноября. Мы находимся в тесном контакте с австрийскими партнерами», — цитирует слова Владимира Макея РИА Новости.

В мае 2016 года Александр Лукашенко совершил визит в Рим и Ватикан, где состоялись официальные встречи. До этого президент Белоруссии долгое время не посещал ЕС в связи с санкциями, которые были введены в отношении него и ряда белорусских чиновников. После визита в Италию и Ватикан Лукашенко неоднократно приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

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Источник: РИА Новости
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