Турция предпримет «необходимые шаги» по борьбе с курдами-террористами

Анкара, 21 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпримет «необходимые шаги» по борьбе с курдами-террористами в Сирии после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным 22 октября в Сочи. Об этом турецкий глава заявил на форуме в Стамбуле, посвященном глобализации.

Эрдоган напомнил, что операция ВС Турции «Источник мира» была приостановлена на 120 часов. Трансляцию выступления президента республики вел телеканал NTV.

«Большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган уже заявлял, что операция Анкары на севере САР продолжится, если курды-террористы не уйдут из планируемой 30-километровой «безопасной зоны» в период действия временного 120-часового перемирия. Эта договоренность была достигнута на встрече президента Турции и вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, Анкара 9 октября объявила, что начинает антитеррористическую операцию «Источник мира» с целью борьбы с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Предполагается, что по итогу операции будет создана буферная зона вдоль турецко-сирийской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.