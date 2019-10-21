США нашли способ помешать Эрдогану уничтожить курдов-террористов в Сирии

Президент Трамп планирует после «полного вывода войск» оставить в Сирии контингент американского спецназа численностью порядка 200 человек. The New York Times сообщили о планах США оставить в Сирии «ограниченный контингент», сославшись на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

Между тем в настоящий момент эвакуация американских сил из северной Сирии — в самом разгаре. Минувшей ночью через пограничный переход «Семалка» на территорию Иракского Курдистана вышла огромная колонна, состоявшая из более чем 100 тяжелых грузовиков в сопровождении машин охранения, — американские военные постарались вывести всю технику и имущество со своих многочисленных баз, незаконно созданных на территории, захваченной связанными с РПК курдскими террористами.

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إنسحاب قافلة عسكرية للقوات الأمريكية تضم نحو 100 شاحنة و عربة مصفحة من مناطق سيطرة قسد بالشمال السوري مروراً بمدينة القامشلي بإتجاه معبر سيمالكا مع اقليم كردستان العراق هذه الأثناء . pic.twitter.com/i5GAUvd29H — فرات بوست (@EuphratesPost) October 21, 2019

Даже экстренные меры, предпринятые США, чтобы не затруднять Турции проведение военной операции «Источник мира», не помогают — стало известно, что ВВС США вновь нанесли удар по оставленной ими базе — «Аль-Кулейб» была уничтожена авиаударом вслед за базой «Лафарж». Американцы стараются замести следы за своими отходящими войсками — ведь на взятых под контроль САА базах нашлись не только личные вещи американских военнослужащих, но и документы с ограниченным доступом, такие как списки личного состава подразделений.

Однако очередной «полный вывод войск США из Сирии» может вновь оказаться совсем не полным — в Пентагоне напомнили чиновникам из Белого дома, что они оставляют без прикрытия контролируемые курдскими террористами нефтяные поля за Евфратом.

«Президент Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона по сохранению небольшого контингента американских войск в восточной Сирии, насчитывающего около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством»1 и блокирования продвижения сирийского правительства и российских войск к нефтяным месторождениям региона», — рассказал американским СМИ источник в Белом доме.

На данный момент ситуация на севере Сирии складывается крайне неблагоприятно для американских стратегических планов на Ближнем Востоке. Курдские боевики, связанные с террористами из «Рабочей партии Курдистана», начали отход из обозначенной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 30-километровой зоны безопасности. Параллельно правительственные силы расширяют контроль над северной Сирией в рамках соглашений, достигнутых Турцией и РФ. Сирийцы в буквальном смысле закидывают бегущих из страны американских военных тухлыми помидорами.

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a — Adam Harvey (@adharves) October 21, 2019

Фактически под контролем созданных США «Демократических сил Сирии» остался только один ключевой регион: нефтяные месторождения в Заевфратье. Эти земли продолжают удерживать террористы из запрещенного в России «Исламского государства», которые договорились с США о переходе под знамена курдских боевиков и смогли в безопасности остаться в качестве охранников захваченной нефти.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что на данный момент в Белом доме не принято решение по оставлению контингента на севере Сирии — это лишь предложения, озвученные Пентагоном, где не хотят терять существующие позиции.

«То же самое мы наблюдали после объявления о выводе войск — сначала старались затянуть его, потом оставить побольше, а теперь действуют аналогичным образом, надеясь, что решение будет так или иначе пересмотрено. Понятное дело, что никаких законных оснований для нахождения там у американцев нет — но они могут вновь использовать необходимость борьбы с ИГИЛ1 или необходимость бороться с иранским влиянием, — предположил эксперт. — Впрочем, последствия ухода США с севера Сирии уже сказываются, и им будет тяжело реализовать свои планы в регионе».

Член Совета Федерации Игорь Морозов отметил в интервью ФАН, что 200 американских военных, оставленных на севере Сирии, фактически не смогут поддерживать курдских боевиков и не смогут оказать существенного влияния на ход операции «Источник мира».

«Количество и качество их личного состава и вооружения попросту несопоставимы (с турецкой армией). Это, вероятно, будет какой-то мостик для Трампа для поддержания дальнейших контактов с курдскими террористами», — отметил Морозом.

По мнению сенатора, США уже фактически отказались от противостояния ИГИЛ в Сирии, поэтому эти задачи будут менее всего тревожить американский контингент.

«Я думаю, что это их вообще не касается. Трамп уже требовал, чтобы европейцы забрали всех своих джихадистов себе и занимались этой проблемой самостоятельно, поэтому в данной ситуации, я абсолютно уверен, американские военные не будут этим заниматься — они оставлены для совершенно других задач», — заявил собеседник ФАН.

Главари курдских боевиков непременно продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, считают эксперты, и обязательно постараются использовать это сотрудничество в политических целях.

«Для руководства курдских террористов из SDF это оставшаяся соломинка, которая поддерживает хоть какую-то связь с международной коалицией и в первую очередь с США, — уверен Морозов. — Они поняли, что это полное фиаско, и американцам нельзя верить, но при этом им нужда связь с большим миром».

«Контакты между ними наверняка сохраняются, и в принципе определенные группы влияния могут быть заинтересованы в том, чтобы США в том или ином виде остались, чтобы можно было балансировать между Турцией и Сирией. Другой вопрос, что полагаться на американцев после такого предательства — достаточно сомнительное мероприятие», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.