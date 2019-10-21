СК завершил расследование гибели 36 человек на шахте в Коми в 2016 году

Воркута, 21 октября. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о взрывах в горных выработках шахты «Северная», расположенной в Коми, из-за которых в 2016 году погибли 36 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Следственном комитете напомнили, что в числе погибших были сотрудники угледобывающего предприятия АО «Воркутауголь» и горноспасатели. Кроме того, в результате аварии 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлекли 14 человек. Фигурантами стали представители руководства АО «Воркутауголь» и сотрудники шахты «Северная». Всем им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как установило следствие, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках шахты произошли взрывы метановоздушной смеси. Причиной аварии стали систематические нарушения требований безопасности, касающиеся проветривания горных выработок. Выяснилось, что руководство предприятия стремилось выполнить план и избежать штрафов, поэтому во время проветривания добыча угля продолжалась, что привело к загазованности выработок. Кроме того, электрослесарь Денис Федюков вмешался в систему аэрогазового контроля, поэтому перестала работать функция автоматического отключения электроснабжения при повышении концентрации метана в горных выработках.

Также не были выполнены обязательные работы по разупрочнению кровли. В результате она обрушилась, что спровоцировало короткое замыкание в оборудовании и привело к взрыву, жертвами которого стали 30 человек.

Когда завершилась горноспасательная операция, главный инженер Виктор Титков и помощник командира военизированного горноспасательного отряда Олег Будаев направили в выработки спасателей и сотрудников «Воркутауголь», чтобы они ликвидировали аварию. При этом присутствовал сам командир отряда Леонид Лобков. Руководство достоверно знало, что велика вероятность нового взрыва. Именно он и произошел в ночь на 28 февраля. В результате шесть человек погибли, еще шесть получили травмы.

На данный момент свою вину в случившемся признал только замначальника участка аэрологической безопасности Александр Халиченко, остальные фигуранты отрицают причастность к трагедии. Собранные следователями доказательства направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.