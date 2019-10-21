Опубликован список погибших при прорыве нелегальных дамб под Красноярском

Красноярск, 21 октября. Компания «Сибзолото» опубликовала полный список сотрудников, погибших и пропавших во время чрезвычайного происшествия на реке Сейба.

В результате разрушения нелегально выстроенных дамб в Красноярском крае погибли 15 человек, еще пятеро работников предприятия в настоящее время числятся пропавшими без вести, сообщает «Царьград».

При ЧП погибли Сергей П., Дмитрий Т., Антон К., Дмитрий Д., Алексей М., Александр Б., Виктор П., Игорь Б., Александр С., Денис Ф., Геннадий С., Валерий Т., Павел М., Игорь Ю. и Александр Б.

Пропавшими без вести являются Александр К., Вячеслав Е., Юрий А., Евгений Г., Дишпод А.

Кроме того, при прорыве дамб золотодобывающей артели травмы различной степени тяжести получили 44 человека. Власти Красноярской области выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей. Лица, находящиеся на иждивении погибших, также получат ежемесячные страховые выплаты.

Смертельный инцидент произошел в ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино. В результате прорыва двух дамб ливневые потоки затопили два общежития. В результате ЧП оказались разрушены пять нелегальных дамб. Одного из пропавших без вести удалось найти спустя сутки поисков, сообщает KP.ru.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Все они допрошены. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливаются все детали происшествия.