Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
14:19 21 Октября 2019

Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

1 357
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

 

Террористы из Сирии уходят на юго-восток Азии

Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

Потерпев разгром в Сирии, террористы ищут новые места для прописки. Одним из них, похоже, становится юго-восток Азии. О нависшей угрозе рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня он выступил на Сяньшаньском форуме в Китае, где собрались делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Шойгу, боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» заметно усилили свои позиции на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде. В авангарде так называемого «халифата» стоят радикалы, закаленные боями в Сирии. При этом общее число террористических группировок, действующих на Юго-Востоке Азии, сейчас достигает порядка 60. Подводя итоги, Шойгу заметил, что еще несколько лет назад угроза в регионе не представлялась настолько серьезной.

Власти Чили отменят поправки, вызвавшие рост цен на метро

Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

Ожесточенные беспорядки в Чили, возможно, скоро закончатся. По крайней мере, на это рассчитывают власти страны: Палата депутатов одобрила законопроект, предложенный лидером Чили Себастьяном Пиньера. Документ предполагает отмену скандальных поправок — в начале октября они вызвали рост цен на проезд в чилийском метро, а затем и массовые протесты. Хаос и столкновения с полицией охватили города по всей стране. Наиболее радикальные активисты сначала поджигали баррикады, затем машины и даже целые торговые комплексы. Жертвами беспорядков стали не менее 10 человек. Власти в итоге решились на уступки. Примерно по такому же сценарию развивались и параллельные события в Эквадоре, где протестующие возмутились ростом цен на топливо, но, устроив погромы, добились отмены указа.

Убийце девочки в Саратове предъявлено обвинение

Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

В Саратове продолжается громкий судебный процесс по делу Лизы Киселевой. Сегодня его фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве школьницы — 35-летний мужчина вину полностью признал. Преступление он совершил 9 октября, когда девочка отправилась на учебу, но внезапно пропала. На следующий день оперативники нашли ее тело и задержали подозреваемого. Мотивом убийства, как выяснилось, стала боязнь за краденое имущество: несколько месяцев мужчина незаконно использовал брошенный гараж. 9 октября мимо него проходила девочка и заметила преступника. Тот, испугавшись, что имущество принадлежит ее семье, решился на убийство. Местные жители вышли на стихийный митинг и даже захотели лично расправиться со злодеем. История вызвала общественный резонанс и дискуссии о возвращении смертной казни для детоубийц. Госдума опросила россиян в соцсетях, почти 80% из которых однозначно выступили «за». Депутаты от «Справедливой России» предложат законопроект об отмене моратория на высшую меру наказания.

Оперативники раскрыли группу подпольных финансистов

Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

Сотрудники ФСБ и МВД тем временем нагрянули в Москву. Оперативники раскрыли группу «подпольных финансистов», незаконно выводивших деньги за рубеж. Бизнес, как оказалось, был основан на внешнеторговых контрактах. Прикрываясь ими, нарушители переводили средства на счета фиктивных фирм, а банкам представляли фальшивые документы. При помощи махинаций злоумышленники вывели из России свыше 750 млн рублей. В ходе обысков найдены ключи от системы «Банк-Клиент», а также печати и штампы несуществующих организаций. Глава группировки задержан, им оказался 37-летний уроженец неназванной азиатской страны, его заключили под домашний арест. Расследование дела продолжается.