Шойгу рассказал об уходе террористов из Сирии на юго-восток Азии. События дня. ФАН-ТВ

Террористы из Сирии уходят на юго-восток Азии Потерпев разгром в Сирии, террористы ищут новые места для прописки. Одним из них, похоже, становится юго-восток Азии. О нависшей угрозе рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня он выступил на Сяньшаньском форуме в Китае, где собрались делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Шойгу, боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» заметно усилили свои позиции на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде. В авангарде так называемого «халифата» стоят радикалы, закаленные боями в Сирии. При этом общее число террористических группировок, действующих на Юго-Востоке Азии, сейчас достигает порядка 60. Подводя итоги, Шойгу заметил, что еще несколько лет назад угроза в регионе не представлялась настолько серьезной.

Власти Чили отменят поправки, вызвавшие рост цен на метро Ожесточенные беспорядки в Чили, возможно, скоро закончатся. По крайней мере, на это рассчитывают власти страны: Палата депутатов одобрила законопроект, предложенный лидером Чили Себастьяном Пиньера. Документ предполагает отмену скандальных поправок — в начале октября они вызвали рост цен на проезд в чилийском метро, а затем и массовые протесты. Хаос и столкновения с полицией охватили города по всей стране. Наиболее радикальные активисты сначала поджигали баррикады, затем машины и даже целые торговые комплексы. Жертвами беспорядков стали не менее 10 человек. Власти в итоге решились на уступки. Примерно по такому же сценарию развивались и параллельные события в Эквадоре, где протестующие возмутились ростом цен на топливо, но, устроив погромы, добились отмены указа.

Убийце девочки в Саратове предъявлено обвинение В Саратове продолжается громкий судебный процесс по делу Лизы Киселевой. Сегодня его фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве школьницы — 35-летний мужчина вину полностью признал. Преступление он совершил 9 октября, когда девочка отправилась на учебу, но внезапно пропала. На следующий день оперативники нашли ее тело и задержали подозреваемого. Мотивом убийства, как выяснилось, стала боязнь за краденое имущество: несколько месяцев мужчина незаконно использовал брошенный гараж. 9 октября мимо него проходила девочка и заметила преступника. Тот, испугавшись, что имущество принадлежит ее семье, решился на убийство. Местные жители вышли на стихийный митинг и даже захотели лично расправиться со злодеем. История вызвала общественный резонанс и дискуссии о возвращении смертной казни для детоубийц. Госдума опросила россиян в соцсетях, почти 80% из которых однозначно выступили «за». Депутаты от «Справедливой России» предложат законопроект об отмене моратория на высшую меру наказания.