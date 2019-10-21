Экс-депутат Рады назвал доказательства преступлений Порошенко

Экс-депутат Рады Алексей Журавко

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствию не хватает доказательств, чтобы лишить экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело за преступления, которые он мог совершить на посту главы государства. Журавко пристыдил Рябошапку за эти слова.

«Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную раду со снятием неприкосновенности», — ответил генпрокурор Украины на вопрос, когда против Петра Порошенко возбудят уголовное дело.

По мнению депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко, «стыд и позор» такому генпрокурору.

«Задумайтесь, каких еще доказательств не хватает Рябошапке? За эти годы каждая украинская семья пострадала от рук Порошенко. Сколько людей погибли во время войны, сколько стали инвалидами, лишились крова над головой?! — возмутился он на своей странице в Facebook. — Может быть, нет доказательств того, что, захватив власть, Петя назначил своего инвестиционного банкира [Валерию] Гонтареву главой Национального банка Украины, при этом обвалив национальную валюту, а сам выводил деньги в офшоры? Или, возможно, нет доказательств того, что Петя назначил генеральным прокурором не юриста, а кума [Юрия] Луценко, извратив при этом с помощью ручного парламентского большинства закон о прокуратуре и наплевав на конституцию, — все для того, чтобы избежать ответственности по закону, а также укрыть от нее своих креатур?»

Журавко напомнил, что проведенная Гонтаревой реформа банковской системы обошлась Украине в 200 миллиардов долларов, 90 украинских банков были уничтожены, от обесценивания гривны работающие украинцы потеряли 140 миллиардов долларов, а пенсионеры — 60 миллиардов. При этом «кровавый шоколадный Петр», как называет бывшего украинского президента экс-депутат Рады, за время своего правления увеличил свои доходы в восемь раз.

«Каждый гражданин Украины за время его президентства потерял три четверти своих сбережений. По оценкам ООН, больше половины людей на Украине живут на пять долларов в день, — продолжает Журавко перечислять доказательства преступлений Порошенко. — Реформа ЖКХ закончилась исключительно ростом цены на газ в 11 раз, а тарифов — в семь раз. Мы дошли до того, что 60% украинцев не могут оплачивать коммунальные услуги. Десять миллионов семей каждый год обращаются за получением субсидий. Это можно продолжать и дальше. Так каких же доказательств вам не хватает? А еще нужно вспомнить политических заключенных в XXI веке, «иловайский котел», моряков, которых он отправил на верную смерть и т. д.».

В комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко высказал мнение, что отсутствие уголовного преследования Порошенко связано с политической ситуацией на Украине и давлением радикальных сил.

«Всем известно, что если дернуть за хвост Порошенко, то за ним потянутся министр МВД Арсен Аваков и другие, сразу выяснится, кто кем проплачивается, за кем какие радикалы стоят. Никто не хочет себя выдавать. Да и [олигарху Игорю] Коломойскому проще «доить» Порошенко, чем сажать его. К тому же Коломойский финансировал батальоны, убивавшие жителей Донбасса. То есть все они там связаны. Поэтому политические заявления Рябошапки — это одно, а правоприменительная практика — это другое. Думаю, дела против Порошенко могут начинать, но будут их складировать, а не доводить до ума. Еще не время. Звезды пока не сошлись должным образом, чтобы Порошенко сел в тюрьму, хотя факты его преступлений лежат на поверхности», — добавил Журавко.

Напомним, вступив в должность, Рябошапка пообещал, что Генпрокуратура Украины займется расследованием наиболее резонансных преступлений прошлых лет и у нее «не дрогнет рука» вести уголовные дела в отношении бывших и нынешних высокопоставленных лиц страны. Однако эксперты сочли это заявление пустыми словами.