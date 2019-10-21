Япония оказалась в заложниках у далекой Украины

Японию не интересуют проблемы Украины; Токио хочет как можно скорее наладить отношения с Россией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

С визитом в Японию

В свой первый день рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский отличился антироссийским заявлением.

«Я хочу поблагодарить вас лично за неизменную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины», – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, Владимир Зеленский рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ о ситуации на территории Донбасса и последних мероприятиях, направленных на преодоление гражданской войны на Украине. Одной из главных тем политиков стало обсуждение двустороннего сотрудничества в экономической сфере и продолжение выделения льготных кредитов для Киева.

Японский премьер заявил, что Токио доволен реформами на Украине и собирается в будущем продолжить поддерживать Киев.

Зеленский в двояком положении

Как отметил Андрей Иванов, Владимир Зеленский сейчас находится в двояком положении. И особенно ярко это проявляется на международной арене. Украинское общество и мировые лидеры ждут от нового президента, что он наконец прекратит утомительное для всех противостояние с Россией и начнет нормальный диалог с Москвой. Чтобы сделать это, Киев должен не просто пойти на уступки, но и предложить какие-то свои проекты развития отношений.

«И вот этого команда Зеленского не может. Но если украинское общество можно долго обманывать, манипулировать им, как показал опыт всех лет независимости Украины, то с мировыми лидерами так нельзя. И получается весьма комичная ситуация: Зеленский приезжает в другое государство, от него ожидают каких-то конструктивных предложений, а он в ответ продолжает крутить шарманку, изобретенную Петром Порошенко, про «российскую агрессию». С Японией это вообще за гранью абсурда», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что Япония была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям, так как рассчитывает на поддержку США в противостоянии с Китаем. Если для Европы теоретически важны вопросы происходящего на Украине, то Японии до Крыма и проблем Донбасса нет вообще никакого дела.

«Токио хочет улучшить отношения с Москвой и постоянно это делает. Санкции только мешают. И вот приезжает Зеленский и вместо слов надежды говорит японскому лидеру, что намерен и дальше продолжать игру, которая Токио абсолютно не нужна. Получается, что Япония находится в заложниках у какой-то далекой и неинтересной Украины. Причем, судя по риторике, Зеленский преподнес себя как неадекватного лидера, с которым спорить просто бессмысленно. Ведь любой разумный человек на его месте задумался бы, нужны ли проблемы его страны кому-то еще», — добавил Андрей Иванов.

По мнению политолога, Европа уже подталкивает Киев к налаживанию сотрудничества с Москвой. Владимира Зеленского, например, вынудили согласиться на «формулу Штайнмайера».

«Но Зеленский продолжает упорствовать, и это сеет апатию у европейцев. Прежде всего — в отношении к Украине. А в Японии просто негодуют», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Госдуме обвинили Владимира Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Зеленского нет.