Эксперт назвал сотрудничество с РФ более выгодным для Африки, чем с Западом

Известный радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что африканским странам выгоднее сотрудничать с Россией, а не с США и странами Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к цивилизованной конкуренции с другими государствами за сотрудничество со странами Африки.

«Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», — сказал лидер России.

Глава России также напомнил, что ряд западных государств прибегает к «давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран». Таким образом Запад пытается вернуть утраченное ранее влияние, а также доминирующие позиции в бывших колониях.

«Стремятся — уже в «новой обертке» — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические, а также другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой», — заметил Путин.

В настоящее время в развитии взаимоотношений со странами африканского континента заинтересованы не только на Западе, но и в КНР, Индии, Турции, государствах Персидского залива, Японии, Республике Корея, Израиле и Бразилии. Становится понятно, что Африка превращается в «континент возможностей».

По мнению известного российского радиоведущего, писателя и публициста Армена Гаспаряна, в действиях России нет ничего принципиально нового, потому что, по сути дела, она реанимирует тот подход, который с начала 1960-х годов избрал Советский Союз.

«Сразу после получения независимости рядом африканских стран мы им всячески начали помогать. Я подчеркиваю, здесь надо понимать разницу между инвестициями и безвозмездной помощью. Все прекрасно понимали, что никакой реальной отдачи там не получить, так как просто некуда сбывать. Мы там могли делать эксцентрики, но — с точки зрения условной капиталистической модели — это не работало. Это было продвижение социалистического вектора, причем оно работало на определенном этапе весьма и весьма успешно и с гуманитарной точки зрения, и с военной. Прекратилось это все после того, как в СССР закончилась валюта, потому что на рубли это невозможно было поддерживать, а в 90-е годы этим никто не занимался, потому что не до этого было», — поясняет эксперт.

Сейчас же Российская Федерация последовательно начинает возвращаться в регион и придерживается старой советской школы «развития гуманитарно-социальной миссии». Такой подход весьма выгоден как для России, так и для африканских государств.

«Западный мир же действует иначе. Они там реанимируют штампы эпохи холодной войны по наращиванию русофобии, а доносят это дело посредством новых технологий. С идеологической точки зрения здесь все давным-давно прописано, и менять этот вектор Западные страны не будут, потому что менять не на что. Понятное дело, что в основе их политики будет лежать все та же самая горячо нами всеми «любимая» теория «бремени белого человека», то есть неоколониальный подход. А вот эти все вопли по поводу того, что русские усиливают свое присутствие и так далее, — это все, конечно, последует. Но помощь со стороны России для очень многих африканских стран является предметом острой необходимости», — заключил Гаспарян.

В настоящее время Африка обладает огромной ресурсной базой и потенциальной экономической привлекательностью. Глава государства отметил рост инфраструктурных потребностей Африки, стремительное увеличение населения континента и его запросов. Напомним, в Сочи 23-24 октября пройдут саммит и экономический форум Россия — Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.