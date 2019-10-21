Тбилиси, 21 октября. Тбилисский городской суд арестовал 60% акций грузинского телеканала «Рустави 2». Данные активы потребовали вернуть основатели и бывшие владельцы телекомпании Давид Двали и Джарджи Акимидзе.

Как рассказал их адвокат Каха Коджоридзе, экс-владельцы «Рустави 2» обратились в суд с требованием вернуть им 60% акций телеканала. Давид Двали, Джарджи Акимидзе и бывший посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили основали телекомпанию в 1994 году.

Коджоридзе рассказал, что суд принял иск о возвращении акций в производство, и это означает, что дело будет рассмотрено. По словам адвоката, в иске было ходатайство об аресте 60-процентной доли акций телеканала, так как существует опасность, что до завершения рассмотрения дела нынешний владелец телекомпании Кибар Халваши может «продать эту долю».

«Ходатайство принято, на 60% наложен арест», — цитирует слова Коджоридзе РИА Новости.

Ранее стало известно, что грубо высказавшийся о России в эфире «Рустави 2» грузинский журналист Георгий Габуния дал показания в Генпрокуратуре Грузии по делу о хищении денежных средств телекомпании, передает RT.

В сентябре сообщалось, что генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Николозу Гварамии. Журналиста, который занимал пост генерального директора телекомпании с 2012 года, уволили в июле этого года, когда телеканал перешел к Кибару Халваши.

До этого «Рустави 2» оказался в центре нескольких скандалов. Сначала телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес Москвы. Затем сам Гварамия оскорбил Россию, в прямом эфире пригрозив «помочиться» в вино и боржоми, чтобы «отомстить» производителям, поставляющим продукцию в РФ. Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в столице Грузии в конце июня.