Китай добивается санкций против США в размере $2,4 млрд

Пекин, 21 октября. Китай намерен добиться введения ответных мер в отношении США на сумму $2,4 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, опубликованный Всемирной торговой организацией.

Соответствующее решение Пекин принял ввиду того, что Вашингтон не действует согласно рекомендациям ВТО.

«В ответ на продолжающееся несоответствие Соединенных Штатов рекомендациям и правилам органа по разрешению споров (ОРС) Китай просит разрешение от ОРС приостановить уступки и связанные обязательства на ежегодную сумму в $2,4 млрд», — говорится в документе.

Согласно информации агентства, речь идет о пошлинах, введенных США еще при администрации 44-го президента Барака Обамы.

Напомним, в июле прошлого года действующий американский президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт китайских товаров в размере 25%. Он обвинил Пекин в нарушении торгового баланса. В ответ Китай ввел пошлины на товары из США.

Осенью Вашингтон повысил на 15% пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов. Пекин ответил повышением пошлин на товары из США и инициировал разбирательство по данному факту во Всемирной торговой организации.