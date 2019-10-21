Рудковская со слезами на глазах рассказала поклонникам о разводе

Москва, 21 октября. Продюсер Яна Рудковская поделилась своим опытом с участниками семинара. При обсуждении своего развода телеведущая едва смогла сдержать слезы.

44-летняя Яна Рудковская, выступая перед поклонниками, вспомнила детали развода с Виктором Батуриным. По словам известного продюсера, бракоразводный процесс прошел для нее крайне тяжело.

«Это был самый трудный момент. Я просто не хотела жить. Я прошла 221 суд, боролась с адвокатами, доказывала, лазила через заборы», — сообщила Рудковская, едва сдерживая слезы на глазах.

Бывший муж хотел отсудить у Рудковской сыновей, пишет «СтарХит». Телеведущая редко видела своих детей, и всячески старалась ускорить процесс развода, однако экс-супруг находил способы оттянуть судебное разбирательство.

Рудковская развелась с Батуриным весной 2008 года. Спустя полтора года телеведущая вышла замуж за известного фигуриста Евгения Плющенко. В браке у звездной пары родился сын Александр.

Ранее Рудковская пожаловалась в социальных сетях на большой объем груди и заявила, что «готова еще 1,5 размера кому-то отдать». Такое заявление светская львица сделала после того, как блогер Божена Рынска в социальных сетях высказалась о внешнем виде известной телеведущей.