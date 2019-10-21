Санкции не остановят Анкару от операции против курдов-террористов в САР, заявил Пушков

Москва, 21 октября. Угрозы санкций не заставят Турцию отказаться от своих планов в Сирии, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о возможном возобновлении операции «Источник мира» против курдов-террористов.

Об этом ранее предупредил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Анкара настроена весьма серьезно: санкции или их угроза не изменят ее подхода», — написал Пушков в своем официальном микроблоге в Twitter.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Он подчеркнул, что операция направлена против курдских террористов и запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводов недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

Более того, курды и растворившиеся в их рядах игиловцы оккупировали территории на восточном берегу Евфрата, где стали притеснять местное население — суннитов.

После нейтрализации головорезов Анкара намерена создать вдоль турецко-сирийской границы зону безопасности, куда будут перемещены почти два миллиона сирийских беженцев, которые пока находятся в Турции.

20 октября турецкая армия и протурецкие силы взяли под контроль стратегический город Рас аль-Айн, неделей ранее, 13 октября, Минобороны Турции объявило о взятии под контроль города Телль-Абъяд. 15 октября представитель Пентагона заявил о том, что США передадут под контроль российской военной полиции очищенный от курдских террористов город Манбидж. В настоящее время Штаты продолжают отвод своих сил из зоны проведения антитеррористической операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.