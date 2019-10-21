Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций

Токио, 21 октября. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой правительства Японии Синдзо Абэ рассказал о «последних сдвигах в направлении прекращения войны и достижения мира» в Донбассе. В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

По имеющимся данным, стороны обсудили инвестиции японской стороны в развитие инфраструктуры Украины. Зеленский поблагодарил за материальную помощь, которая с 2014 года достигла отметки в 1,8 млрд долларов, уточняет пресс-служба.

Премьер-министр Японии дал положительную оценку реформам, которые были проведены на Украине, а также заверил в дальнейшей поддержке.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала гражданской войны в Донбассе.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей — свыше 96% — высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.