Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво

Вашингтон, 21 октября. У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.

46-летний мужчина никогда ранее не обращался к врачам с подобной проблемой до того, как в 2011 году случайно поранил палец. Медики прописали ему курс антибиотиков.

Через неделю после завершения лечения американец почувствовал себя странно. Он стал замечать за собой нетипичное поведение, например, приступы подавленности, потерю памяти, «туман в голове» и вспышки агрессии.

Прописанные специалистами антидепрессанты мужчине не помогли. А однажды утром его и вовсе задержали за вождение в нетрезвом виде, хотя водитель не употребил ни грамма алкоголя. Правоохранители выявили в его крови 200 миллиграммов алкоголя, что эквивалентно десяти порциям горячительных напитков.

Он обратился в клинику Огайо. Врачи установили, что в образцах стула пациента есть пивные дрожжи Saccharomyces cerevisiae и родственные грибки, которые обычно используются в пивоварении и виноделии. Выяснилось, что организм американца способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, пишет Science Alert.

Мужчина продолжал страдать от приступов сильного опьянения. Однажды он даже упал и разбил себе голову. В больнице, куда он поступил, ему не поверили, подозревая, что больной тайно прикладывается к бутылке, передает «МИР24».

Житель США, потеряв все надежды, обратился к ученым из Университета Ричмонда. Специалисты назначили ему комбинацию из противогрибковых препаратов и пробиотиков для лечения микрофлоры кишечника. Теперь мужчина вынужден всю жизнь понимать уровень алкоголя в крови.

«Мы считаем, что симптомы нашего пациента были вызваны воздействием антибиотиков, что привело к изменению его желудочно-кишечного микробиома и разрастанию грибков», — констатировали специалисты.

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