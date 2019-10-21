Мисик подставляется под задержания полиции для получения политического убежища на Западе

Ольга Мисик устраивает провокации в Москве и жаждет задержаний полицией, чтобы отработать план для получения политического убежища за рубежом.

Получившая прозвище Конституция активистка Ольга Мисик сегодня была отпущена полицейскими после задержания на Красной площади, сообщает «ОВД-Инфо». Правоохранительные органы не стали составлять на активистку протокол и отпустили после проведения беседы. Выступая якобы за «свободную Россию», Мисик лишь стремится реализовать идею получения политического убежища за границей. Не секрет, что активистка ранее писала о легком способе перебраться в Европу под крыло западных структур. Для этого достаточно лишь одной публикации в СМИ с упоминанием о тебе и 3-4 задержаний с красивыми фото в социальных сетях или прессе.

Провокация на Красной площади является ярким подтверждением выполнения поставленной задачи. Активистка и ее покровители знали, что выступление на Красной площади повлечет задержание полицией ввиду значимости государственного объекта, поэтому намеренно пошли на этот шаг.

«Хитрая» провокация Мисик

Согласно российскому законодательству, Кремль в Москве является резиденцией президента. На его территории действуют особые правила безопасности, поэтому проведение любых акций должно быть согласовано с администрацией, за исключением семи мероприятий, официально разрешенных президентом. Наличие подозрительных лиц на Красной площади исключено. Данный факт знает каждый москвич, ведь объект обладает повышенным уровнем безопасности.

Мисик намеренно решила устроить на Красной площади провокацию, создав одиночный пикет. Даже учитывая, что активистка не использовала призывы и иллюстрации, стоя на площади с пустым листом бумаги, для всех было очевидно, какие цели она преследует. Полицейские оперативно отреагировали и, во избежание непредвиденных и опасных ситуаций, решили провести задержание. Правоохранители преследовали цель сохранения порядка и спокойствия граждан, поэтому попросту вывели провокаторшу Мисик с площади, в дальнейшем отпустив ее без составления протокола. «Хитрая» провокация, преследующая цель создания публичной шумихи, провалилась.

Создание очередного оппозиционного проекта в лице Мисик

Грезящая идеей переехать на Запад в рамках получения «политического убежища», Мисик последовательно реализует свой «план по задержаниям». Причем для повышения своего авторитета в глазах западных структур активистка готова действовать даже за пределами России. В своем Telegram-канале Мисик с гордостью рассказывала, что провела пикет в Дании, причем повестка осталась российской. По ее словам, в этой стране она не чувствовала опасности за свои действия. Активистка уверяла, что ей чуть ли не рукоплескали, в том числе и премьер-министр страны, который проходил мимо. Правда, подтверждений этому Мисик решила не выкладывать.

После череды митингов и незаконных акций в Москве, где Мисик выступала координатором и ходила с Конституцией, чтобы показывать ее полицейским, активистка решила максимально использовать шумиху вокруг себя. Создавшие ей образ покровители продолжают планомерно подгонять Мисик под «жертву режима», которая будет вынуждена перебраться за границу. В поисках якобы убежища, в котором она не нуждается, Мисик проводит провокации и жаждет задержания. Ведь, по ее мнению, это позволит добиться признания западными структурами, которые в дальнейшем попытаются сделать из активистки очередной оппозиционный проект для России.