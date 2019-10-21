Боевики «ан-Нусры» не дают мирным жителям пройти через коридор «Абу-Духур»

Дамаск, 21 октября. В течение месяца после открытия пункта пропуска «Абу-Духур» в юго-восточной части Идлиба не было видно ни одного мирного жителя, покидающего районы развертывания террористических организаций, поскольку террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1» не позволили гражданским лицам перейти в районы, контролируемые сирийской правительственной армией.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Согласно информации местных источников, террористы «Джебхат ан-Нусры» усилили осаду жителей провинции Идлиб, чтобы не дать им пройти по коридору и продолжить использовать их в качестве живого щита.

Сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии продолжают подготовку к приему людей на пункте пропуска, чтобы принять желающих выехать в безопасные районы, где они оснастили мобильную клинику и машины скорой помощи своими экипажами, автобусами, продуктами питания и другими.

Соответствующие органы власти в сотрудничестве с военными подразделениями открыли коридор «Абу-Духур» вместе со всем необходимым для обеспечения выхода гражданских лиц из районов дислокации террористических организаций в провинции Идлиб. Впоследствии людей на специальных автобусах перевозят в центры временного проживания.

Ранее сообщалось, что сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают отслеживать перемещения через контрольно-пропускной пункт Абу-Духур в восточной части Идлиба.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» и союзные им незаконные вооруженные группировки угрожают убить любого гражданина, который намерен покинуть территории их базирования. Кроме того, боевики развернули несколько контрольно-пропускных пунктов в районах, примыкающих к КПП, открытому сирийской армией, и деревням и городам, недавно освобожденным армией, чтобы помешать тем, кто желает покинуть коридор и покинуть его районы.

1 Организация запрещена на территории РФ.