Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

346
0 Оставить комментарий

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, во время телефонной беседы российский лидер Владимир Путин поздравил Нетаньяху с 70-летием.

«Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — следует из сообщения.

Уточняется, что глава российского государства также направил израильскому лидеру поздравительную телеграмму, в которой отметил персональный вклад Нетаньяху в развитие обоюдного сотрудничества и укрепление дружественных связей между Москвой и Иерусалимом.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте антитеррористической операции против курдов-террористов на севере Сирии. Ключевой целью военной кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах САР, а также блокировка дороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Военная операция «Источник мира» направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

На прошлой неделе США и Турция заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских бандитских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую официальная Анкара планирует контролировать собственными силами.

В пятницу, 18 октября, Эрдоган заявил, что Генштаб ВС Турции продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний касательно вывода курдских боевиков за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Пресс-служба Кремля
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров