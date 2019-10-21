Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, во время телефонной беседы российский лидер Владимир Путин поздравил Нетаньяху с 70-летием.

«Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — следует из сообщения.

Уточняется, что глава российского государства также направил израильскому лидеру поздравительную телеграмму, в которой отметил персональный вклад Нетаньяху в развитие обоюдного сотрудничества и укрепление дружественных связей между Москвой и Иерусалимом.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте антитеррористической операции против курдов-террористов на севере Сирии. Ключевой целью военной кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах САР, а также блокировка дороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Военная операция «Источник мира» направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

На прошлой неделе США и Турция заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских бандитских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую официальная Анкара планирует контролировать собственными силами.

В пятницу, 18 октября, Эрдоган заявил, что Генштаб ВС Турции продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний касательно вывода курдских боевиков за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.