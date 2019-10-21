Глава МИД РФ сообщил об устойчивом диалоге с Болгарией

Москва, 21 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приветствует продолжение диалога с Болгарией. Также министр отметил устойчивость взаимодействия государств в последнее время.

Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой отметил, что отношения государств опираются «на глубокие исторические и духовные» ценности и отражают интересы народа.

«Рад продолжить диалог, который последнее время был устойчив», — отметил Лавров.

Захариева в ответ также сообщила, что «рада активизации диалога» между двумя государствами.

В 2019 году Москва и София отметили 140-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Ранее в интервью телеканалу «Россия-1» министр иностранных дел РФ рассказал о моментах, за которые ему было стыдно. Все они были связаны с периодом развала СССР, а также деятельностью известных личностей в то время. Назвать их имена Сергей Лавров отказался.