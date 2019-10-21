Каршеринг YouDrive запустил продажу своих автомобилей

Москва, 21 октября. Каршеринг YouDrive начал продавать машины из своего автопарка пользователям сервиса. Об этом сообщил представитель компании.

Сейчас автопарк YouDrive насчитывает около 2 тысяч единиц, среди которых есть машины марок BMW, Mercedes и Nissan, однако компания пока выставила на продажу только 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Оставить заявку на приобретение машины можно будет в приложении, там же появится стоимость транспортного средства.

В YouDrive заверили, что цена машины будет ниже средней стоимости данной модели на вторичном рынке. Кроме того, в компании считают, что потребителей привлечет возможность провести полноценный тест-драйв автомобиля перед покупкой, взяв его в аренду.

«Это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене», — сказал гендиректор YouDrive Борис Голиков.

Как сообщил РБК представитель компании, цена машины будет чуть ниже 500 тысяч рублей, что на 60% меньше стоимости нового Smart. Он также подчеркнул, что YouDrive собирается сформировать конкурентоспособное предложение для покупателя. Кроме того, представитель компании отметил, что YouDrive не намерен распродавать весь автопарк — речь идет только о машинах, которые эксплуатируются уже три года. В соответствии с требованием департамента транспорта Москвы, после данного срока каршеринговый автомобиль необходимо реализовать.

Ранее сообщалось, что число пользователей каршеринговых сервисов в Москве достигло одного миллиона. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, официально в городе работают свыше 24 тысяч каршеринговых авто.